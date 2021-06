Artsen zwijgen soms over mogelijkheden van late abortus

Traumatisch

Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant. De aantallen zijn klein, maar voor de ouders die het betreft, zijn de ervaringen traumatisch. ‘Ik had sterk het idee dat ik iets illegaals had gedaan’, zegt een moeder die naar België ging. ‘Door de Nederlandse houding vroeg ik me af: zijn wij dan ontaarde ouders, dat wij dit geen kwaliteit van leven vinden?’

Strafbaar

De terughoudendheid onder Nederlandse artsen komt door de angst voor justitie. Abortus na 24 weken is strafbaar, tenzij aan bepaalde zorgvuldigheidseisen is voldaan. De commissie die dit toetst, stuurt elke abortuszaak van een levensvatbaar kind door naar het Openbaar Ministerie, ook al is de casus goedgekeurd. Daardoor ervaren artsen de dreiging van strafrechtelijke vervolging. In België bestaat die angst niet: daar wordt een late abortus gezien als een medische beslissing. (ANP)