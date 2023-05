ASZ opent de Helene Schweitzer kliniek

Het Albert Schweitzer ziekenhuis heeft maandag de Helene Schweitzer kliniek geopend. In de nieuwe kliniek in Zwijndrecht worden planbare niet-complexe operaties uitgevoerd. “Door planbare zorg apart te organiseren, kunnen we deze veel beter stroomlijnen”, aldus ziekenhuisbestuurder Annemiek Rutters bij de opening.

De kliniek is vernoemd naar de vrouw van Albert Schweitzer. Met de kleinschalige vestiging wil het ziekenhuis service en snelheid rond eenvoudige ingrepen koppelen aan de expertise van het Albert Schweitzer ziekenhuis. “In relatief korte tijd, in dagopname of met een korte meerdaagse opname, kunnen we veel patiënten snel weer op de been helpen”, aldus Rutters.

Groeiend aanbod

Tijdens de opening presenteerden acht specialismen – orthopedie, urologie, KNO, oogheelkunde, gynaecologie, chirurgie, plastische chirurgie en het pijnbehandelcentrum – zich aan de bezoekers. Sommige van deze specialismen gaan met al hun ingrepen over naar Zwijndrecht. Andere voeren een aantal specifieke ingrepen in de nieuwe kliniek uit. Het Albert Schweitzer ziekenhuis meldt dat dit aanbod stapsgewijs zal groeien.