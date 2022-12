Atlant verwelkomt twee nieuwe toezichthouders  

Hendrik Beelen en Remco Bervoets versterken vanaf januari 2023 de raad van toezicht (rvt) van Atlant. Zij volgen twee leden van de raad op van wie in januari de termijn verstrijkt.

Atlant is gespecialiseerd in de ziekte van Korsakov, Huntington, dementie en chronisch psychiatrische verpleeghuiszorg. De Apeldoornse zorgaanbieder biedt met zo’n 1.400 medewerkers en 500 vrijwilligers zorg aan 900 cliënten.

Wisseling van de wacht

Hendrik Beelen is geruime bestuurder geweest in de langdurige zorg. Momenteel is hij toezichthouder bij twee instellingen voor mensen met een beperking. Beelen: “Als bestuurder van een ouderenzorgorganisatie ben ik nauw betrokken geweest bij zowel de ouderenzorg als de zorg voor mensen met de ziekte van Huntington. Ik hoop dat mijn ervaring van pas komt bij Atlant en binnen de commissie kwaliteit en veiligheid waaraan ik zal plaatsnemen”.

Remco Bervoets adviseert en begeleidt zorgorganisaties bij vraagstukken op het grensvlak van strategie, organisatie en innovatie. Bervoets: “Wonen, zorg en welzijn heeft al langere tijd mijn bijzondere interesse. Atlant is een mooie en warme organisatie met een belangrijke maatschappelijke functie in de regio”.

Beelen en Bervoets volgen per januari twee rvt-leden op van wie de termijn afloopt.