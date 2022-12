Aurora Borealis volgt bevel op

Zorgaanbieder Aurora Borealis heeft op dinsdag 20 december de zorg aan twee cliënten gestaakt en overgedragen. Dat moest op bevel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) van maandag 19 december. “Vooral voor twee cliënten was de zorg al lang en voortdurend onveilig”, stelt de IGJ. “In de zorg die zij kregen was sprake van ontoelaatbare praktijken en structurele tekortkomingen.”

De inspectie was woensdag 14 december onaangekondigd bij Aurora Borealis, een zorgaanbieder en woongemeenschap voor cliënten met een verstandelijke of meervoudige beperking. Ook had de inspectie informatie van de politie over de situatie bij Aurora Borealis. Bovendien kon de inspectie nog niet uitgezonden filmbeelden bekijken van het televisieprogramma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman.

Misstanden

Uit alle informatie bleek dat Aurora Borealis niet aan de normen voor goede en veilige zorg voldeed. De cliënten werden respectloos behandeld en kregen niet de ondersteuning die zij nodig hebben. Ook namen de zorgverleners de methoden over die de bestuurders van Aurora Borealis hen aanleerden en waren zij niet kritisch over straffen en het effect daarvan op de cliënten. Verder was er geen systeem om alle incidenten tegen het licht te houden. Er was geen extern deskundige betrokken die de zorgverleners en de bestuurders scherp houdt.

“Vooral voor twee cliënten was de zorg al lang en voortdurend onveilig”, stelt de IGJ. “In de zorg die zij kregen was sprake van ontoelaatbare praktijken en structurele tekortkomingen. Dit bracht ernstige schade toe aan de kwaliteit van hun bestaan.” De inspectie greep daarom met een bevel onmiddellijk in waar het gaat om deze twee cliënten.

Blijvend verbod

Aurora Borealis mocht vanaf dinsdag 20 december aan twee cliënten geen zorg meer geven. Dit verbod is blijvend. Aurora Borealis heeft bij de rechter een voorlopige voorziening tegen openbaarmaking van het bevel gevraagd, maar trok dat verzoek later in.