Azora benoemt nieuwe bestuurder

Zemmelink (50) werkt momenteel bij Rijnstate als manager Zorg en Bedrijfsvoering. Ze heeft veel ervaring opgedaan met (technologische) innovaties, nieuwbouwtrajecten en samenwerking met organisaties in de regio. Zemmelink wil in haar nieuwe rol graag bijdragen aan de verdere verbetering van de zorg voor ouderen in de Achterhoek. Ze omarmt dan ook het Azora-motto “ieder contact is een succes”.

Azora levert met tweeduizend medewerkers en acht locaties ouderenzorg in de gemeenten Oude IJsselstreek en Montferland. Naast verpleeghuiszorg, dagbehandeling, dagverzorging en dagactiviteiten biedt Azora ook thuiszorg, advies en behandeling, palliatieve zorg en revalidatiezorg.