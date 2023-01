BabythuisZorg tekent franchiseovereenkomst met vier kraamzorgorganisaties

BabythuisZorg biedt sinds 2019 kraamhulp aan pasgeboren kinderen in een problematische thuissituatie. Naast tijdelijke verzorging en ondersteuning maakt BabythuisZorg indien nodig verbinding tussen het medisch en sociaal domein om tot een gezamenlijk plan te komen. Het initiatief ontstond in de drie noordelijke provincies en verspreidt zich van daar uit verder over Nederland.

Uitbreiding

De financiering loopt via de gemeenten. Het is dan ook per gemeente afhankelijk of een indicatie voor zorg afgegeven wordt. De vier organisaties waarmee de overeenkomst is gesloten – Kraamzorg VDA, De Acht Zaligheden, Zorgmed Kraamzorg en Mediplan Kraamzorg – betekent dat de diensten van BabythuisZorg breder beschikbaar komen. Zo hoort de regio Eindhoven binnenkort tot het werkgebied.