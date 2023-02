Bart Berden voorzitter rvt Ambulancezorg Limburg

Bart Berden is per 1 februari voorzitter van de raad van toezicht van Ambulancezorg Limburg. Met de benoeming van hem is er een begin gemaakt met het samenstellen van een nieuwe raad van toezicht.

Ambulancezorg Limburg (AZL) is vorige maand ontstaan na een fusie tussen AmbulanceZorg Limburg-Noord en de Acute Zorg, ambulancedienst GGD Zuid Limburg.

Berden is onder meer bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg/Waalwijk, voorzitter van de ROAZ Brabant en hoogleraar organisatieontwikkeling in het ziekenhuis aan de Radboud Universiteit.

Berden vindt het “een eer om mee te mogen bouwen aan de verdere ontwikkeling van Ambulancezorg Limburg. De ambulancedienst heeft een spilfunctie in de acute zorg. Ook als het gaat om het versterken van de samenwerking. Het is een uitdaging om de van de coronacrisis geleerde lessen in de praktijk te brengen.”