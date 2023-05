Partijen in de geboortezorg hebben een basiskader vastgesteld voor verloskundig samenwerkingsverbanden (vsv’s ). Het vsv-basiskader beschrijft de verantwoordelijkheden en bijbehorende taken die momenteel bij de vsv’s zijn belegd. “Het vormt de basis voor de verdere professionalisering van vsv’s”, aldus de Federatie van VSV’s.

De Federatie van VSV’s heeft met zeven verloskundig samenwerkingsverbanden in 2021 een basiskader uitgewerkt. Daaruit blijkt welke extra verantwoordelijkheden en taken er door de multidisciplinaire samenwerking op vsv-niveau liggen. Op initiatief van het ministerie van VWS volgden in 2022 werksessies met de landelijke geboortezorgpartijen. KNOV, NVOG, Bo Geboortezorg en NVZ hebben daarin samen met de Patiëntenfederatie, NVK en NFU en de Federatie van VSV’s de conceptversie van het basiskader doorgenomen en geherstructureerd tot het huidige basiskader.

Minimale eisenset

Het kader beschrijft de minimale eisenset aan verloskundig samenwerkingsverbanden die bij de samenwerking op basis van de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg komt kijken. Het basiskader is opgebouwd uit vier categorieën. Het vsv-kader dient richting te geven aan verloskundig samenwerkingsverbanden om gestructureerd hun taken uit te voeren. “Tegelijkertijd is het daarmee ook normerend voor de ontwikkeling en professionalisering van vsv’s”, aldus de federatie.

Stimuleringsprogramma

Voor tijdelijke financiering en ondersteuning verzoekt VWS ZonMw om dit jaar een voorstel uit te werken voor een stimuleringsprogramma. Het vsv-basiskader wordt als uitgangspunt beschouwd voor dit stimuleringsprogramma, dat van 2024 tot en met 2026 loopt. Voor structurele bekostiging van verloskundig samenwerkingsverbanden voert VWS met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (ZiN) een verkenning uit om vsv’s na 2026 structureel te bekostigen.