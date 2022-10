BDO: Ouderenzorg blijft nog jaren in financiële problemen

Accountantsbureau BDO maakt zich grote zorgen over de financiële situatie van de ouderenzorg. Vooral personeelstekorten storten de sector in een diepe put, en dat gaat de komende jaren alleen maar erger worden. Met name de kleinere organisaties, met een omzet tot 60 miljoen euro, hebben er last van.

Dat blijkt uit BDO’s jaarlijkse benchmarkonderzoek naar de financiële situatie van 561 organisaties in de ouderenzorg. Het aantal instellingen in de ouderenzorg dat verlies draait is in 2021 gestegen tot 95. Dat was in 2020 nog 77. BDO constateert een toename van 17 procent. De omzet in de ouderenzorg steeg met 745 miljoen euro (van 21,5 miljard naar 22,3), maar het totale resultaat daalde met 34 miljoen (van 558,6 naar 525,2 miljoen). Oorzaak is de extreme stijging in kosten, met name personeelskosten drukken op de ouderenzorg. Vorig jaar werd 124,6 miljoen euro meer uitgegeven aan inhuur. Door salarisstijgingen en uittreedregelingen werd het eigen personeel 446,2 miljoen euro duurder.

Gevarenzone

Mike Tagage, partner van de Branchegroep Zorg bij BDO Accountants & Adviseurs, verwacht niet dat de sector de komende jaren uit de gevarenzone komt. Aanhoudende arbeidskrapte, inflatie en de daarmee samenhangende prijsstijgingen bij toeleveranciers blijven de zorg parten spelen. “Er komt meer dan ooit druk op de tarieven”, zegt Tagage. “ De extra vergoeding die de overheid in 2023 ter beschikking stelt voor arbeid is nog geen 5 procent. De huidige inflatiecijfers zorgen voor een welhaast onmogelijk in te vullen financieel gat. De alsmaar stijgende zorgvraag door de dubbele vergrijzing maakt het probleem ook niet kleiner.”

Tarieven

Na volgend jaar wordt het nog erger. Dan ontvangen instellingen een lagere vergoeding voor rente op leningen en huur- en afschrijvingskosten van vastgoed. De normatieve huisvestingscomponent NHC, onderdeel van het algehele tarief dat zorginstellingen declareren, daalt met maar liefst 8 procent. Kostenreductie en doelmatiger werken gaan de problemen niet opvangen, de sector zal om tafel moeten over de tarieven.

IZA

BDO vraagt zich af of het integraal zorgakkoord (IZA), mede ondertekend door brancheorganisatie Actiz, de problemen gaat oplossen. Het akkoord gaat niet over de langdurige zorg. Volgens de accountants zijn de extra middelen voor de wijkverpleging hard nodig en hebben een gunstig effect op de kostenstructuur van de sector. Evenals focus op preventie, zorg thuis waar mogelijk, digitalisering en minder bureaucratie. Belangrijkst is dat de uitstroom van zorgprofessionals wordt voorkomen, zodat er minder noodzaak is voor dure inhuur.