BDO: rendement ggz beter, maar zware tijd nadert

Dat blijkt uit een tussentijdse analyse van de jaarverslagen door BDO Accountants & Adviseurs op verzoek van Skipr. Daarin zijn ook de laatste cijfers van de grootste partij in de ggz meegenomen: Parnassia Groep. Die organisatie boekte in 2018 een verlies van 29,2 miljoen euro, maar behaalde afgelopen jaar een operationeel resultaat van 13,3 miljoen.

Verkoop onroerend goed

De ratio’s zijn geschoond voor grote verkopen van onroerend goed. Bij GGZ Oost-Brabant ging het om 28,1 miljoen euro en bij Parnassia Groep om 18,5 miljoen euro. Rivierduinen verkocht voor 17,2 miljoen aan vastgoed. “Zonder deze verkopen zou sprake zijn van een verlies bij twee van deze drie organisaties”, aldus Mike Tagage, partner bij BDO.

Hoewel de marges onder druk staan, wisten de meeste ggz-instellingen door meer behandelingen te geven toch het rendement over 2019 te verbeteren. De liquiditeit daalde licht van 1,76 naar 1,71.

Gevolgen corona

BDO verwacht dat de resultaten voor 2020 bij de ggz-instellingen er ‘heel anders uitzien’ als gevolg van de corona-pandemie. “Zeker in de eerste coronagolf was sprake van veel zorguitval”, zegt Emile Petiet, adviseur bij BDO: “Tot op heden is niet te overzien in hoeverre deze zorguitval de komende tijd wordt ingelopen. Dit terwijl er wel extra voorzorgsmaatregelen moesten worden genomen, zoals het inrichten van corona-cohorten op klinische afdelingen.”

Investeren in digitaal

Bovendien moesten veel ggz-instellingen onverwacht extra geld steken in digitaal werken en e-health. BDO ziet positieve berichten over de inzet van e-health en digitale intake, “maar de langetermijneffecten van de nieuwe digitale methoden zijn nog niet onderzocht”. Tagage: “‘Never waste a good crisis’ is een veel gehoord adagium de laatste tijd, maar wat de coronapandemie de ggz concreet oplevert, is nog niet helder.”

BDO Accountants & Adviseurs schat dat zeker vijf grote instellingen nog geen jaarcijfers hebben gedeponeerd. Voor een goede vergelijking zijn die niet in de berekeningen meegenomen. Tagage: “Mogelijk aan het einde van dit jaar kan BDO een overzicht berekenen waarin alle grote instellingen zijn verwerkt.”