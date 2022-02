BDO twijfelt over daadkracht kabinet

Dat brengt volgens BDO “een spoedige en daadkrachtige uitvoering in gevaar”. BDO roept het kabinet op om snel knopen door te hakken en vraagt uitvoeringsorganisaties om over hun sectorgrenzen te kijken.

Chris van den Haak, voorzitter BDO Publieke Sector: “Mede door de roep om een nieuwe bestuursstijl, waarbij plannen niet volledig zijn dichtgetimmerd, is dit regeerakkoord vooral bij complexe en politiek gevoelige thema’s op hoofdlijnen geschreven.”

Wat BDO uit interviews met bestuurders opvalt, is dat het regeerakkoord het vertrouwen tussen de publieke organisaties zoals gemeenten en de centrale overheid niet heeft vergroot, maar eerder onder druk heeft gezet. Zo noemt VNG het akkoord in een reactie een valse start.

Geen groter budget

Bestuursvoorzitter Peter Langenbach van het Maasstad Ziekenhuis zegt in het BDO-onderzoek “teleurgesteld te zijn” in de plannen van het nieuwe kabinet: “De discussie en ervaringen van de afgelopen tijd hebben niet geleid tot een groter budget. Het groeit wel, maar vlakt af. Dat betekent dat de toename van de zorgvraag niet voldoende terugkomt in de budgetten.”

Ook de bestuurders Godfried Barnasconi en Ronald Schmidt van ouderenorganisatie Cordaan hadden meer verwacht. “Ik had echt gehoopt op een baanbrekende aanpak om een aantal dramatische ontwikkelingen in de zorg te keren”, zegt Barnasconi: “Als ik minister in dit kabinet zou zijn, had ik maximaal geïnvesteerd in jeugd. Door alle bezuinigingen is de jeugdzorg ongelofelijk teruggelopen in kwaliteit en zijn er veel te weinig plekken.”

Schmidt vindt dat het kabinet “volledig voorbijgaat” aan de vergrijzing en de gevolgen die dat heeft voor onder meer de zorgsector: “Het was een kans voor open doel om de consequenties van de vergrijzing nadrukkelijker te benoemen.” Ouderenzorg wordt in het coalitieakkoord “gereduceerd tot een financieel vraagstuk.”