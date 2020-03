Beatrixziekenhuis en Lingepolikliniek sluiten per direct wegens coronabesmetting

Om besmettingen te voorkomen zijn het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en de Lingepoli Leerdam per direct tijdelijk gesloten voor nieuwe patiënten en bezoekers. Aanleiding is het verblijf van een patiënt die in het Erasmus Medisch Centrum positief is getest op het coronavirus.

De besmette patiënt, een 49-jarige vrouw uit Nieuwendijk, verbleef afgelopen week op de intensive care van het Beatrixziekenhuis. Inmiddels is ze overgebracht naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. In nauw overleg met het RIVM heeft Rivas Zorggroep besloten het Beatrixziekenhuis per direct te sluiten, omdat er een grote kans op besmetting is. Uit voorzorg is ook de Lingepolikliniek in Leerdam gesloten.

Afgesloten

Het ziekenhuis is met rood-witte linten afgesloten en een beveiliger houdt in de gaten dat enkel personeel naar binnen gaat. Patiënten die momenteel in het ziekenhuis verblijven, mogen geen bezoek ontvangen. Enige uitzondering daarop zijn de ouders van kinderen die in het ziekenhuis liggen, zij mogen onder begeleiding het ziekenhuis is.

Ook alle afspraken in het Beatrixziekenhuis en de Lingepolikliniek gaan niet door. Patiënten zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. Nieuwe patiënten worden in overleg doorverwezen naar andere ziekenhuizen.

“Besmettingen voorkomen”

“Het besmettingsrisico is groot. Wij willen niet dat patiënten, bezoekers, medewerkers en de inwoners van deze regio onnodig gevaar lopen”, zegt Anja Blonk, directeur van het Beatrixziekenhuis. “Om besmettingen te voorkomen, sluiten wij nu in samenspraak met het RIVM de deuren van het ziekenhuis.”

Aanvankelijk niet getest

Vrijdagavond 21 februari meldde de patiënt zich op de spoedeisende hulp van het Beatrixziekenhuis met klachten aan de luchtwegen. De patiënt was niet in een risicogebied geweest of in aanraking gekomen met een bevestigde besmette patiënt. Daarom werd er niet getest op het coronavirus.

Positief

Een week later, op vrijdag 28 februari, paste het RIVM protocol aan. De patiënt was toen al naar het Erasmus Medisch Centrum vervoerd. Er is toen alsnog een test gedaan en die bleek positief.

Tientallen contacten

Alle mensen die in contact zijn geweest met de door het nieuwe coronavirus besmette patiënt zijn in kaart gebracht. De besmette vrouw heeft in het ziekenhuis met tientallen mensen contact gehad, zei de voorzitter van de medische staf Robert Chabot.

Risico artsen en verpleegkundigen groot

“Vooral bij de artsen en verpleegkundigen op de intensive care is het risico op besmetting dan groot”, zegt Chabot. Deze mensen zijn allemaal bevraagd of ze klachten hebben. Mensen met klachten worden onderzocht.

Niet alleen medisch personeel

Dat gaat momenteel om een aantal mensen, maar hoeveel kon Chabot niet vertellen. “Ze worden onderzocht, zelfs al hebben ze maar een loopneus”, vertelt de neuroloog. Behalve het medisch personeel zijn er nog tientallen mensen die contact met de vrouw hebben gehad. (ANP/Skipr)