Bedrijfseconoom in rvt Bartiméus

Monica Seerden is per 1 november 2022 toegetreden tot de raad van toezicht van Bartiméus. Zij volgt Diana van der Stelt op, die aftreedt.

Seerden (1974) is directeur Bedrijfsvoering van PGGM, waar zij verantwoordelijk is voor vastgoed, facilitair management, inkoop accounting, reporting en business control. Daarvoor was ze onder andere directeur Financiën en Vastgoed bij Pro Persona en werkzaam bij Achmea.

Bedrijfseconoom

Zij is bedrijfseconoom en tevens registeraccountant en registercontroller. Daarnaast is zij lid van de raad van toezicht van Bibliotheek Eemland en tot voor kort lid van de raad van toezicht van Bink Kinderopvang.

Ervaren financial

Bij Bartiméus wordt Seerden lid van de Auditcommissie. Jaap Smit, voorzitter van de raad van toezicht: “Monica past goed bij onze raad van toezicht. Ze is een zeer ervaren financial, met kennis van ambulante en langdurige zorg. Daarnaast is ze ook toezichthouder in het sociaal domein.”