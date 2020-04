Bedrijven en experts mogen meedenken over corona-app

Eerder deze week kondigde zorgminister Hugo de Jonge al aan dat het kabinet de inzet van deze technologie verkent. Applicaties kunnen mensen zelf meer verantwoordelijkheid geven bij het traceren van besmettingen en rapporteren over gezondheidsklachten. Dit ondersteunt en verlicht het werk van de GGD en kan straks gerichtere maatregelen mogelijk maken, is het idee.

Denkkracht

Het gaat om een app die laat zien of een gebruiker in de buurt is geweest van een andere gebruiker die besmet blijkt te zijn, en om een app die het vervolgens makkelijker maakt om vanuit huis contact te houden met de dokter. Al snel rezen er vragen en kanttekeningen over de privacyschendingen van zulke apps. De Jonge zegt de “denkkracht in Nederland” te willen aanboren “om zo tot de best mogelijk keuze te komen. Het waarborgen van privacy is daarbij essentieel”.

Beslissing eind april

In de week voorafgaand aan 28 april moet bekend worden hoe die mogelijke apps eruit komen te zien. Dan beslist het kabinet op welke manier Nederland de maatregelen tegen de ongecontroleerde verspreiding van het coronavirus voortzet. Voorstellen moeten voldoen aan een reeks specifieke eisen. Zo mag de applicatie persoonsgegevens niet centraal opslaan en mogen gegevens niet herleidbaar zijn tot individuen. (ANP)