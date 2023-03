Begin dit jaar nog steeds veel infecties met vleesetende bacterie

Begin dit jaar werden volgens het RIVM nog steeds “veel meldingen” gemaakt van ‘fasciitis necroticans’. Dat is het afsterven van weefsel als gevolg van een infectie met de zogeheten groep A-streptokokken (GAS), oftewel de vleesetende bacterie. In januari ging het om 23 meldingen, in februari om 16.

De GAS-bacterie leidt meestal niet tot iets ernstigs, maar kan in sommige gevallen wel allerlei ziekten veroorzaken. Artsen moesten onder meer fasciitis necroticans al melden wanneer ze het tegenkwamen, maar sinds 19 januari zijn ze verplicht meer ziekten te melden die veroorzaakt zijn door de GAS-bacterie. In februari kwamen er 135 meldingen binnen van zulke andere ziektebeelden, zoals long- of longvliesontsteking, bloedvergiftiging of ontstekingen van de huid, gewrichten of botten, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Volwassenen

Sinds het voorjaar van 2022 is het aantal gevallen van ernstige infecties hoger dan in andere jaren. Vorig voorjaar hadden vooral jonge kinderen ermee te maken, maar in december steeg ook het aantal meldingen bij volwassenen. Als er melding wordt gemaakt van zo’n ziekte, kunnen GGD’en antibiotica geven aan mensen die samenwonen met iemand die geïnfecteerd is.

Coronamaatregelen

Hoe het kan dat er meer mensen dan gewoonlijk ernstig ziek worden van een infectie met de groep-A-streptokok is niet duidelijk. Wel bekend is dat mensen die bijvoorbeeld een virus of waterpokken onder de leden hebben, soms een grotere kans hebben op een ernstig beloop van een infectie met de streptokokkenbacterie. “Het kan ook zijn dat meer mensen vatbaar zijn voor de bacterie of voor die virussen”, schrijft het RIVM. “Dit kan komen omdat mensen de afgelopen jaren door de coronamaatregelen minder in aanraking kwamen met virussen en bacteriën.” (ANP)