Beleggingen zorgvastgoed voor het eerst boven een miljard euro

In 2019 werd er voor het zevende jaar op rij meer belegd in zorgvastgoed. Het nieuwe investeringsrecord kwam voor het eerste boven een miljard euro uit. Dat blijkt uit een rapportage van CBRE, adviesbureau voor vastgoed.

Het beleggingsvolume was is 2019 met 1,125 miljard euro 17 procent hoger dan in 2018, toen er in totaal 964 miljoen euro werd geïnvesteerd in zorgvastgoed. Het meeste werd belegd in Noord-Brabant (19 procent), gevolgd door Utrecht (18 procent), Zuid-Holland (13 procent) en Noord-Holland (12 procent). De verkopende partijen waren voornamelijk zorgorganisaties (28 procent) en ontwikkelaars (29) procent. Toch is ook de verkoop tussen beleggers onderling niet te onderschatten: 24 procent van de handel vond plaats van belegger naar belegger.

Gehandicaptenzorg en ggz

Het grootste gedeelte van het volume bestond, net zoals voorgaande jaren, uit intramurale verpleeghuizen en extramurale zorgwoningen. Beleggers spelen in op de groeiende vraag naar huisvesting voor zorgbehoevende senioren. Het nieuwe record, echter, is volgens CBRE vooral te danken aan het feit dat ontwikkelaars en beleggers hun interesse in het zorgvastgoed aan het verbreden zijn. Beleggers tonen vaker interesse in segmenten die ze eerst links lieten liggen, zoals de gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg.

Grote vier

De beleggers in zorgvastgoed blijven een vrij selecte groep. In 2019 waren 64 verschillende beleggersentiteiten actief, dat zijn er vier meer dan in 2018. De vier grootste beleggers in 2019 hadden gezamenlijk een totaal beleggingsvolume van 427 miljoen euro, ofwel 37 procent van de hele markt.

CBRE verwacht dat de stijgende trend volgend jaar verder doorzet. Ondanks het groeiende beleggingsvolume blijft de vraag vanuit de markt naar geschikt zorgvastgoed nog altijd groter dan het aanbod, verklaart het adviesbureau.