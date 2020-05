Belgisch vastgoedfonds koopt woonzorgcentrum Den Haag

Het grote Belgische vastgoedfonds Cofinimmo heeft het pand van een woonzorgcentrum in Den Haag opgekocht. Voor 14 miljoen euro inclusief verbouwkosten gaat het gebouw ‘Rivierenbuurt’ over naar de pensioenbelegger.

Dat maakt Cofinimmo donderdag nabeurs bekend. Het Belgische bedrijf gaat het gebouw waar eerder al een woonzorgcentrum in zat grondig renoveren en uitbreiden. De verbouwingen, waarvoor 10 miljoen euro beschikbaar is, beginnen eerdaags en moeten in de zomer van 2021 klaar zijn.

Na de verbouwing moet er een modern woonzorgcentrum komen voor mensen met een middelhoge tot hoge zorgbehoefte en een restaurant. Er moet plek komen voor 87 bedden. Zij worden dan verzorgd door een multidisciplinair behandelteam onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde.