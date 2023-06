Beoogd rvt-voorzitter Emergis kan functie niet combineren met bestuursplek

Door haar benoeming tot bestuurder van ggz-instelling Antes per 1 mei heeft Laura van Goor vroegtijdig haar functie als lid raad van toezicht binnen Emergis moeten neerleggen. Haar nieuwe functie is onverenigbaar met dit lidmaatschap, meldt Emergis.

“Jammer, want Laura haar inhoudelijke inbreng was een meerwaarde voor onze raad van toezicht en waardevol in zowel de commissie kwaliteit & veiligheid als in het gesprek met de centrale cliëntenraad”, aldus de Zeelandse ggz-organisatie. Omdat Van Goor Ad Koppejan zou opvolgen als voorzitter, is de functie van voorzitter raad van toezicht opnieuw vacant. De wervingsprocedure start hiervoor binnenkort.

Emergis heeft verder Jamil Meusen en Johan Schudde gevonden om zitting te nemen in de toezichtsraad. Zij zijn per 24 april 2023 toegetreden tot raad van toezicht. Zij volgen hiermee Ad Koppejan en Carlo Broeren op. Beiden hebben na acht jaar hun maximale zittingstermijn bereikt.

Meusen is hoofd Operation en lid Eenheidsleiding van de politie-eenheid Limburg. Hij was eerder actief bij het ministerie van Defensie. Schudde is directeur-bestuurder bij woningcorporatie HW Wonen in Oud-Beijerland.