Berden: Achterhoekse ziekenhuisfusie zit muur- en muurvast

Hoewel achter de fusie van de ziekenhuizen in Doetinchem (Slingeland) en Winterswijk (SKB, Stichting Koningin Beatrix) goede argumenten zitten, loopt de samensmelting vast omdat er een onevenwichtige verdeling van belangen is, meent Bart Berden, hoogleraar Organisatie Ziekenhuiszorg.

Dat zegt hij in een interview met De Gelderlander. De topman van het Elisabeth-Tweestedenziekenhuis heeft in zijn rol als hoogleraar aan de Radboud Universiteit met verbazing gekeken naar de ontwikkelingen bij de Achterhoekse ziekenhuizen. ” Als zelfs een door de wol geverfde ziekenhuisbestuurder als Rolf de Folter na vijf weken er de brui aan geeft, wil dat zeggen dat de Achterhoekse ziekenhuiskwestie muur- en muurvast zit. “

Fusiesoap

De Folter, voormalig ziekenhuisbestuurder in Drenthe en Zuid-Holland, werd in maart aangetrokken om de fusiecrisis te bezweren. De twee ziekenhuizen waren bestuurlijk wel gefuseerd sinds 2017, maar bij pogingen tot een juridische fusie stuit Santiz (zoals de twee ziekenhuizen samen heten) op lokale weerstand. Vooral vanuit het Winterswijkse ziekenhuis en de gemeenschap daar ontstond weerzin tegen plannen om bepaalde Winterswijkse afdelingen (verloskunde en kindergeneeskunde) te verplaatsen naar Doetinchem. In vijf weken dat De Folter de ziekenhuizen leidde, spraken de specialisten in Winterswijk en de gemeenteraad daar zich uit voor een behoud van een zelfstandig SKB. De Folter vertrok eind april weer, wegens een gebrek aan draagvlak.

Onevenwichtig

Volgens Berden zijn er in theorie goede argumenten voor de fusie van de Achterhoekse ziekenhuizen. Volgens hem is er door de complexere zorgvraag een trend van concentratie en schaalvergroting. Hij ziet dat het in de Achterhoek toch in de praktijk anders uitpakt. “Dat kan, zeker als de karakters van de direct betrokkenen en de ziekenhuizen niet bij elkaar komen. En zeker als er geen evenwichtige verdeling is tussen de ziekenhuizen. Als een fusie ten nadele van de een is en ten voordele van de ander. Dat is wat ik op afstand in de Achterhoek zie gebeuren. Ze hebben elkaar niet goed vast weten te houden.”

Keuzes

Berden denkt dat het heel moeilijk wordt om de fusie toch door te zetten. Tegelijkertijd wijst hij erop dat de hang naar het behoud van een volwaardig ziekenhuis complexe consequenties heeft. Het is mogelijk dat de twee ziekenhuizen meer onder de vleugels van het MST in Enschede en het Rijnstate belanden. Ook als je een zelfstandig ziekenhuis wil blijven, moeten keuzes gemaakt worden, meent Berden. Hij wijst daarbij naar de ziekenhuizen in Boxmeer en Weert, die ‘een andere strategie hebben gekozen met een beperkter arsenaal aan behandelingen’.

Volwaardig ziekenhuis

” Het is heel belangrijk dat de ziekenhuizen ieder voor zich de balans opmaken: welke ambitie hebben we? Wat voor ziekenhuis willen we zijn?” Volgens Berden zijn de ziekenhuizen in Boxmeer en Weert wel echt streekziekenhuizen gebleven die diep verankerd zijn in de samenleving. “Maar in die ziekenhuizen is er geen complete eerste hulp meer. Of je dan geen volwaardig ziekenhuis meer bent? De definitie van een volwaardig ziekenhuis is heel lastig. Voor de intensive care en de eerste hulp moet je wel aan bepaalde normen voldoen.”

Eerst regiovisie

Berden denkt dat de ziekenhuizen en betrokken partijen eerst moeten werken aan een regiovisie, zoals eerder ook Menzis benadrukte. Daarin moet dan een goede uitwerking staan van wat voor ziekenhuis de Achterhoek nodig heeft. “Dat geeft duidelijkheid. Het is riskant om die niet af te wachten.”