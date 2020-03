Berden: Brabant moet mogelijk op slot

ETZ-bestuursvoorzitter Bart Berden denkt dat de provincie mogelijk dezelfde corona-aanpak moet volgen als de regio Noord-Italië. “Dat is isolatie. Het is denkbaar dat je dan de provincie niet meer uitkomt”, zegt de Tilburgse ziekenhuisbestuurder.

Vrijdag riep het RIVM Brabanders met griep of koorts om thuis te blijven en zo min mogelijk in grote groepen samen te komen. Sindsdien worden steeksproefgewijs ziekenhuismedewerkers getest, om een indruk te krijgen hoe verspreid het coronavirus in Noord-Brabant daadwerkelijk is.

Ziekenhuispersoneel

Ziekenhuisvoorman Bart Berden van het Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis, tevens voorzitter van het regio-overleg acute zorg, schetste zondag bij Omroep Brabant een zwart scenario waarbij de provincie mogelijk op slot moet. Volgens Berden is de steekproef een simpele methode, met mogelijk een spannende uitkomst. “Als het een heel laag percentage is, dan wil je de mensen die ziek zijn thuis houden en isoleren zo lang ze geen ernstige klachten hebben. Stel dat het virus meer verspreid is, dan wil je zorgen dat men de menigte niet opzoekt, dus net als in Italië. Dan is het zeker denkbaar dat je de provincie niet meer uitkomt.”

‘Amper vijf extra zieken’

Het RIVM kwam maandagmiddag met een speciaal bericht voor Brabants zorgpersoneel. Alleen bij verkoudheid én hoestklachten is het slim om thuis te blijven. Anders zijn de zorgmedewerkers hard nodig, stelt het RIVM. Berden zei zondag dat hij zich verbaasd heeft over de hoeveelheid zorgmedewerkers die toch is komen werken in de afgelopen dagen, ondanks de waarschuwing om met griepverschijnselen thuis te blijven. “Er hebben maximaal vijf zorgmedewerkers om die reden besloten om thuis te blijven, op tienduizenden mensen die in Brabant in de sector werken. Wij hadden juist gevreesd dat mensen zich massaal zouden ziek melden.”

Of ze komen werken terwijl ze eigenlijk toch te ziek zijn, kan Berden in de uitzending van Omroep Brabant niet zeggen. “Dat is alleen zo als blijkt dat het virus sterk verspreid is.”

‘Dilemma’

Dat Brabanders wordt aangemoedigd om thuis te blijven begrijpt de ziekenhuisbaas wel. “Het is een dilemma. Eigenlijk wil je het leven zoveel mogelijk laten doorgaan, maar als je gezien het aantal besmettingen een voorstelling maakt van hoe dit zich zou kunnen ontwikkelen, dan word je wel angstig. Dan moeten we kijken hoe we het risico op verspreiding minder groot maken.”