Bergman Clinics breidt uit naar KNO-zorg

Focuskliniek voor KNO-zorg Van Linschoten Specialisten mikt op aansluiting bij Bergman Clinics. Daarmee wordt het aanbod van de keten van focusklinieken verder uitgebreid. De samensmelting is beoogd in het vierde kwartaal van dit jaar en vindt plaats na goedkeuring van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Van Linschoten Specialisten is als focuskliniek naar eigen zeggen marktleider op het gebied van KNO-zorg in Midden-Nederland. Met dit aanbod sluit de focuskliniek uitstekend aan bij het zorgaanbod van Bergman Clinics, dat tot op heden niet actief was op het terrein van KNO-zorg.

Visie

“KNO-zorg past perfect in onze visie op planbare medische zorg”, zegt Bergman Clinics CEO Hans van der Heijden. “Van Linschoten staat bekend om de hoge kwaliteit van zorg en haar ervaring, onder meer met het gespecialiseerde kinderbehandelingsprogramma. Dat maakt VLS uitstekende partij om de zorgdiensten van Bergman Clinics mee uit te breiden”.

Ontwikkelen

“We zijn blij dat onze KNO-klinieken onderdeel zullen worden van Bergman Clinics”, reageert KNO-arts Van Linschoten. “Met de combinatie van beide organisaties verwachten we in staat te zijn ons aanbod van KNO zorg verder te kunnen ontwikkelen en te kunnen bouwen op het professionele platform van Bergman Clinics.”

Bergman Clinics is met meer dan honderd klinieken in Nederland en Scandinavië al meer dan dertig jaar een vooraanstaande keten van zelfstandige klinieken. De klinieken richten zich op het aanbieden van hoogwaardige planbare medische zorg, waarbij de cliënt en de aandoening centraal staan. Jaarlijks ziet Bergman Clinics meer dan 300.000 cliënten. Van Linschoten Specialisten is in 2004 opgericht en telt acht medisch specialisten en de ondersteunende medische teams.