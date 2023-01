Bergman Clinics sluit meerjarenovereenkomst met Zilveren Kruis

Met de overeenkomst willen Bergman Clinics en Zilveren Kruis een bijdrage leveren aan het toegankelijk houden van planbare zorg voor iedereen in Nederland. Hoge kwaliteit, persoonlijke zorg en korte wachttijden vormen de basis voor de overeenkomst. De meerjarenovereenkomst biedt daarnaast ruimte voor innovatie.

Samenwerking in de regio

Een speerpunt van de overeenkomst vormt samenwerking in de regio, ook in het IZA een belangrijk thema. Bergman Clinics is een landelijke keten met focusklinieken verspreid door het land. De focusklinieken werken intensief samen met regionale partners, zoals ziekenhuizen, huisartsen en paramedici. De afspraken met Zilveren Kruis geven een extra impuls om de rol van Bergman Clinics in de regio te versterken. “Dankzij de samenwerking met regionale partners en Zilveren Kruis kunnen wij als Bergman Clinics een belangrijke bijdrage blijven leveren aan het toegankelijk houden van de zorg. We hebben te maken met beperkte middelen en een groeiende vraag naar zorg. Wij zoeken actief het gesprek op met al onze partners om de druk op de sector te verminderen”, zegt Emile van Oorschot, CEO van Bergman Clinics Nederland.

Meerjarenovereenkomst

De meerjarige afspraken bieden Bergman Clinics naar eigen zeggen voldoende comfort om de huidige uitdagende economische tijden het hoofd te bieden. De financiële afspraken geven ruimte om te investeren en innoveren. “Met de afspraken met Zilveren Kruis zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet en zijn wij als Bergman Clinics in staat om te investeren in de beste zorg voor onze patiënten”, aldus Van Oorschot.

Met en voor de patiënt

Om de zorg in Nederland betaalbaar en toegankelijk te houden, zullen alle partijen de komende jaren in de zorgsector samenwerken, vindt Bergman Clinics. Maar voor Bergman Clinics is samenwerken met de cliënten het belangrijkste. Elke behandeling bij Bergman Clinics begint met een goed gesprek tussen de behandelaar en cliënt, (digitaal) ondersteund middels wetenschappelijk gevalideerde vragenlijsten, om gezamenlijk de ideale uitkomst van de behandeling te bepalen. De uitkomsten van behandelingen zijn ook de basis voor een continue verbetercyclus om de hoge kwaliteit te waarborgen. De afspraken met Zilveren Kruis voorzien ook in een externe toetsing van doelmatige en passende zorg, uitgevoerd door onderzoekbureau i2i.