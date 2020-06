Bergman Clinics draait ‘op volle kracht’ met nieuwe focuskliniek

Bergman Clinics is deze week ‘op volle kracht’ gaan draaien met de nieuwe orthopedische focuskliniek in Rijswijk, nadat de coronacrisis in maart roet in het eten gooide is. De volgens Bergman “modernste en grootste focuskliniek voor orthopedie in de regio” gaat wekelijks 350 tot 400 patiënten behandelen.

De officiële opening viel in eerste instantie in het water. Vanwege de coronacrisis werden alleen acute behandelingen uitgevoerd. Zorgmedewerkers van Bergman Clinics hielpen mee in ziekenhuizen bij de acute zorg voor coronapatiënten. Ook werd medisch materiaal zoals mondkapjes geleverd en beademingsapparatuur uitgeleend aan de ziekenhuizen.

Uitgestelde operaties

Nu deze acute hulpvraag is komen te vervallen kan de nieuwe kliniek in Rijswijk op volle kracht gaan draaien. De kliniek verwacht de 400 à 500 uitgestelde operaties allemaal dit jaar uit te kunnen voeren. Op termijn gaat de kliniek wekelijks 350 tot 400 mensen behandelen. Bergman onderstreept alle noodzakelijke maatregelen in acht te nemen om cliënten op een verantwoorde en veilige wijze te behandelen.

Focus

Om in te spelen op de sterk groeiende vraag naar orthopedie en sportgeneeskunde opende Bergman in 2017 een orthopedische kliniek in Rijswijk. Om de zorg verder te optimaliseren werd in 2019 tegenover de bestaande kliniek gestart met de bouw van een hypermoderne focuskliniek. Alle bewegingszorg is in Bergman Clinics | Bewegen | Rijswijk met veertig bedden, twintig polikamers, vier operatiekamers en de nieuwste MRI- en röntgenapparatuur onder één dak samengebracht. “Alles draagt bij aan een prettige zorgbeleving, van de state-of-the-art apparatuur tot de goede routing en fijne eenpersoonskamers”, aldus Bergman. “Focus, aandacht en resultaat – dat is waar deze kliniek voor staat.”

Value-based

Bergman Clinics werkt vanuit de principes van Value-Based Healthcare. De kliniek focust zich op één type zorg en organiseert alles rondom een beperkt aantal zorgpaden. Dit komt zowel de kwaliteit, cliëntervaring en toegankelijkheid als betaalbaarheid ten goede. Zo is de prijs van een heupoperatie in zes jaar tijd landelijk met 20 procent gedaald. Deze aanpak wordt beloond door de zorgverzekeraars. Naar eigen zeggen heeft Bergman afspraken met alle Nederlandse verzekeraars, zodat behandelingen altijd voor 100 procent worden vergoed. Daarnaast heeft Bergman Clinics recentelijk – als eerste keten van focusklinieken- meerjarige contracten afgesloten met Zilveren Kruis en DSW.

Vooraanstaand

Met meer dan vijftig vestigingen verspreid over heel Nederland en meer dan vijftig klinieken in Zweden, Noorwegen en Denemarken rekent Bergman Clinics zich tot “de meest vooraanstaande Europese ketens van zelfstandige klinieken”. De focusklinieken richten zich op het aanbieden van hoogwaardige planbare medische zorg, waarbij de cliënt en de aandoening centraal staan. Jaarlijks ontvangt Bergman Clinics meer dan 300.000 cliënten.