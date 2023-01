Berisping en vijf waarschuwingen voor oud-oncoloog Radboudumc

Een ex-patiënt en elf nabestaanden stapten naar de tuchtrechter omdat ze menen dat de oncoloog bij de behandeling ernstige fouten maakte. Het Nijmeegse ziekenhuis plaatste de vrouw in augustus 2019 op non-actief toen bleek dat bij de behandeling van 45 kankerpatiënten ernstige fouten waren gemaakt. Het tuchtcollege zag echter geen patroon van fouten door de beklaagde en trok niet de conclusie dat de beroepsuitoefening van deze internist onverantwoord is.

Medische beroepsnormen

Verder bleek haar registratie niet op orde. Voor dat laatste kreeg de oncoloog een waarschuwing. “Het is op zich ernstig maar de periode dat ze niet ingeschreven stond was beperkt”, zei de voorzitter. De beklaagde heeft zich ook al opnieuw laten registreren. De tuchtrechter benadrukte dat het verloop van kanker vaak onvoorspelbaar is. “De wetenschap achteraf laten we buiten beschouwing.” Het tuchtcollege beoordeelt alleen of de zorgverlener de medische beroepsnormen en richtlijnen gehanteerd heeft. De vrouw was niet eerder aangeklaagd.

Berisping

“Mijn vader wilde er alles aan doen om te blijven leven. Helaas is hem nooit verteld dat er een kans was op een behandeling”, zei een van de twaalf klagers op een van de twee zittingsdagen in november. Meer nabestaanden hadden dezelfde klacht. In zeker één zaak kreeg de oncoloog een berisping omdat ze de patiënt een alternatief had onthouden.

De beklaagde zelf was niet bij de uitspraak aanwezig. Twee nabestaanden woonden de zitting wel bij. Ze waren na afloop van de uitspraak gelaten over de uitkomst, maar zijn blij dat de beklaagde ook in hun zaak op de vingers is getikt. (ANP)