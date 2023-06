Bernhoven en Catharina Ziekenhuis gaan intensiever samenwerken

De zorg optimaliseren en toegankelijk houden voor het groeiende aantal inwoners in de regio. Dat is het doel dat ziekenhuizen Bernhoven in Uden en het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven nastreven met hun intensievere samenwerking. Hoe die concreet gestalte krijgt, gaan de ziekenhuizen de komende periode samen onderzoeken.

Geen fusie

Sinds vorig jaar zomer zijn beide organisaties in gesprek over nauwere samenwerking en afgelopen week tekenden ze een intentieverklaring hiertoe. In een toelichting benadrukken de ziekenhuizen dat ze elk hun eigen identiteit behouden en dat er geen sprake is van een fusie.