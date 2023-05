Bernhoven verbiedt roken op het terrein

Vanaf 1 mei mag er niet meer gerookt worden op het terrein van ziekenhuis Bernhoven. De asbakken en de rookplekken zijn verwijderd. Met borden is aangegeven wat Bernhoventerrein is en waar je niet meer mag roken.

Bernhoven wil in 2025 een gezondheidsorganisatie zijn en daarmee een gezonde levensstijl van haar medewerkers, patiënten en bezoekers stimuleren. Daarnaast is in het Nationaal preventieakkoord afgesproken dat in 2025 alle zorginstellingen rookvrij zijn.

In de strategie ‘Samen werken aan gezondheid’ zet het ziekenhuis de plannen voor een gezonde levensstijl uiteen. Naast sigaretten vallen ook het roken van (soft)drugs, e-sigaretten en smeltsigaretten onder het verbod. “Als rookvrije zorginstelling streeft Bernhoven naar een zo gezond mogelijke omgeving zonder roken.”