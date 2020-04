Beroepsbeoefenaren willen meer duidelijkheid over vangnet

Fysiotherapeuten en mondzorgprofessionals, waaronder tandartsen en mondhygiënisten, willen meer duidelijkheid over de verschillende steunmaatregelen die overheid en zorgverzekeraars hebben getroffen. Met name over de financiële doorwerking en onderlinge samenhang bestaan nog veel vragen.

Voor zover het compensatie van omzetverlies uit verzekerde zorg betreft vormt de continuïteitsbijdrage, die de zorgverzekeraars op 5 april hebben toegezegd, het belangrijkste vangnet. Op grond van deze regeling krijgen aanbieders van zowel gecontracteerde als ongecontracteerde zorg 60 tot 85 procent van hun omzet vergoed. Volgens de beroepsvereniging voor fysiotherapie KNGF is het nog onduidelijk op basis van welke criteria de feitelijke percentages worden vastgesteld. Ook wil de KNGF weten welke omzet, uit welke periode, als grondslag wordt gebruikt voor de continuïteitsbijdrage.

Niet-verzekerde zorg

Een andere voetangel vormt het gegeven dat veel medische beroepsbeoefenaren een aanzienlijk deel van hun omzet uit niet-verzekerde zorg halen. Om ondernemers en zzp’ers bij te staan heeft de rijksoverheid verschillende maatregelen getroffen, waaronder de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Overbrugging Zelfstandige Ondernemers (TOZO) en de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS). Deze regelingen zijn niet of beperkt toegankelijk voor zorgaanbieders die een beroep doen op de continuïteitsbijdrage.

Tegemoetkoming

Het lijkt er op dat de overheid van het of-of-beginsel afstapt en toewerkt naar maatwerk. Zo is de TOGS-regeling op 7 april van toepassing verklaard op medische beroepsbeoefenaren . Dit betekent dat zij vanaf 15 april in principe aanspraak kunnen maken op een eenmalige tegemoetkoming van vierduizend euro. De nadere voorwaarden voor de regeling worden nu uitgewerkt.

Inhaalslag

Medische beroepsbeoefenaren kijken ook al voorzichtig vooruit naar de periode na de coronacrisis. Naar verwachting krijgen ze dan te maken met een flinke inhaalslag. De vraag is in hoeverre eventuele voor overproductie na de coronamaatregelen verrekend wordt met de continuïteitsbijdrage. De KNGF acht deze vraag te meer relevant aangezien de branchevereniging een aanzienlijke bijkomende zorgvraag van herstellende corona-patiënten verwacht.

Herstelvermogen

Beroepsverenigingen als de KNGF en mondzorgkoepels ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT staan niet alleen in hun vragen over de steunmaatregelen. Ook de banken zouden op punten meer duidelijkheid willen zien, zo blijkt uit een interview met Anja van Balen, Thera Evers en Richard van de Coevering van ABM AMRO in Zorgvisie. Daardoor kan het ondanks het brede pakket steunmaatregelen voor individuele zorgverleners financieel lastig worden. Toch hebben ze vertrouwen in het herstelvermogen, meer in het bijzonder het terugverdienpotentieel van de sector in den brede.

Toekomstperspectief

“Als banken zien we een goed perspectief voor de toekomst”, zegt sectorbankier Healthcare Anja van Balen in Zorgvisie. “Maar we zijn er natuurlijk om te financieren wat in redelijkheid kan worden terugverdiend. Als inkomsten een half jaar later komen, is dat natuurlijk iets anders dan wanneer ze helemaal niet komen. Zolang dat niet helder is, is het ook de vraag wat wij nu nog meer kunnen doen dan het opschorten van verplichtingen en verruimen van de liquiditeitsmogelijkheden. Dat zoeken we nu in overleg met de overheid en zorgverzekeraars uit.”