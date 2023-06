Beroepsvereniging apothekers waarschuwt voor gevolgen hack

Een Nederlandse belangenorganisatie voor apothekers waarschuwt mensen dat hun persoonsgegevens mogelijk in verkeerde handen zijn gekomen. Op vrijdag 16 juni hebben hackers ingebroken bij het mailingsysteem voor het versturen van nieuwsbrieven van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP). Daardoor konden ze onder andere e-mailadressen achterhalen, maar soms ook de namen, adressen of het geslacht van ontvangers van de nieuwsbrief.

De KNMP heeft een e-mail rondgestuurd om te waarschuwen voor het datalek. Daarin schrijft de organisatie dat hackers geen toegang hebben gekregen tot inlog-, betaal- of gezondheidsgegevens. De KNMP heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is van plan aangifte te doen bij de politie.

Phishingberichten

Cybercriminelen kunnen persoonsgegevens als adressen en namen gebruiken voor fraude of spamberichtjes. Die buitgemaakte informatie kunnen ze bijvoorbeeld gebruiken om zich als iemand anders voor te doen, om zo in zogeheten phishingberichten wachtwoorden of andere vertrouwelijke informatie te bemachtigen. “Wij vragen u daarop alert te zijn”, schrijft de KNMP.

Het lek ontstond door een inbraak in het mailingsysteem van een externe partij. Een woordvoerder van de KNMP kon niet direct zeggen van hoeveel mensen persoonsgegevens zijn gelekt. De organisatie heeft ongeveer 5.000 leden die de nieuwsbrief ontvangen, maar ook andere geïnteresseerden ontvangen de mailings. (ANP)