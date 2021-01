Bert Pauli nieuwe voorzitter rvc Bernhoven ziekenhuis

Ziekenhuis Bernhoven heeft Bert Pauli benoemd tot nieuwe voorzitter raad van commissarissen. Pauli vervult deze toezichthoudersol vanaf heden, waarmee hij voormalig provinciebestuurder Guy Peeters opvolgt. Peeters is vijf jaar leider geweest van de raad van commissarissen.

In 2019 nam Pauli afscheid als gedeputeerde van Noord-Brabant, waarbij hij genoemd werd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Acht jaar lang beheerde hij de economische portefeuille van de provincie.

Inwerken op afstand

Midden in de tweede coronagolf treedt Pauli aan bij het Bernhoven ziekenhuis. Dit heeft impact gehad op het inwerken, laat het ziekenhuis weten op de website. “De inwerkperiode van de heer Bert Pauli heeft plaatsgevonden binnen de mogelijkheden die er zijn in deze bijzondere tijd met corona. Dat was vooral op afstand en digitaal. Hij hoopt, als de mogelijkheden het weer toelaten, Bernhoven en zijn mensen beter te leren kennen.”