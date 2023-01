Besluit Kuipers: kinderhartchirurgie naar twee centra

Minister Ernst Kuipers van VWS wil de kinderhartchirurgie van vier naar twee umc’s concentreren. De umc’s krijgen van Kuipers tot 1 april 2023 om te bepalen welke umc’s dat zijn. Dat schrijft de minister in een brief aan de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU).

De urgentie om snel tot een besluit te komen is groot. Dat leidt Kuipers af uit de gesprekken die hij de afgelopen weken heeft gehad met patiëntenorganisaties, beroepsgroepen en umc’s. De huidige situatie is te kwetsbaar om nog langer te laten voortbestaan. Dat heeft te maken met de krappe personele bezetting, met name van de kinderhartchirurgen. Ook het halen van de volumenormen bij neonaten, zoals genoemd in het rapport-Bartelds, is kwetsbaar in de huidige situatie, schrijft Kuipers. Bovendien zet de langslepende discussie over concentratie de verhoudingen tussen zorgprofessionals zwaar onder druk, met potentiële risico’s voor de kwaliteit van zorg.

Kuipers: urgentie concentratie is groot

Kuipers heeft de bevindingen uit de gesprekken van de afgelopen weken nogmaals geverifieerd met de patiëntenorganisaties. Met name zij dringen aan op een snelle beslissing. De minister deelt het gevoel van urgentie. Daarom legt hij het advies van de NZa “om nu opnieuw pas op de plaats te maken” naast zich neer. De NZa adviseert in de impactanalyse van 6 december 2022 om nog voor de zomer een integraal perspectief op de toekomst van het gehele academisch zorglandschap te maken. Volgens Kuipers is daar meer tijd voor nodig.

NFU en kinderhartchirurgie

De umc’s krijgen tot 1 april 2023 om samen te bepalen naar welke locaties de kinderhartchirurgie moet gaan. Uiterlijk 15 februari moet de NFU laten weten of ze deze handschoen oppakt. De bedoeling is dat de umc’s met een breed gedragen voorstel komen. “Het is wenselijk dat de aangewezen locaties kunnen rekenen op draagvlak in het veld”, schrijft Kuipers.

Impactanalyse NZa

Uiterlijk 1 oktober 2023 moet de NFU een plan af hebben om de ongewenste effecten van het besluit op te vangen. Minister Kuipers raadt de umc’s aan om daarbij gebruik te maken van de impactanalyse van de NZa.

Onontwarbare kluwen van belangen

Tot slot roept de minister de umc’s op om over hun eigen schaduw heen te stappen. Hij wijst erop dat de concentratie van kinderhartchirurgie een “weerbarstig” onderwerp is. Volgens Kuipers lijkt het daardoor “soms ook een bijna onontwarbare kluwen van belangen en normen”. Het eigenbelang lijkt daarbij soms zelfs het belang van de patiënten – “de beste kansen om te overleven met een goede kwaliteit van leven” – te verdringen.

