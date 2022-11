Besluit over afschaffing tweejaarsregel herregistratie officieel van kracht

De tweejaarsregel bij herregistratie in het BIG-register vervalt per 1 januari 2023 . Het ministerie van VWS heeft het officiële besluit dinsdag bekendgemaakt .

De tweejaarseis houdt in dat de gewerkte uren voorafgaand aan een werkonderbreking van meer dan twee aaneengesloten jaren niet meetellen bij de herregistratie in het BIG-register. “Deze eis pakte in de praktijk hard uit voor langdurig zieke zorgverleners, vooral ook in de coronaperiode”, aldus de Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Kogel door de kerk

In februari dit jaar kondigde minister Kuipers al aan dat de tweejaarswerkonderbrekingseis, oftewel de tweejaarsregel bij herregistratie in het BIG-register, per 1 januari 2023 vervalt. “Na drie jaar is de kogel eindelijk door de kerk”, reageerde de KNMG destijds in een online nieuwsbericht. Dinsdag is het officiële besluit in de Staatscourant bekendgemaakt.