‘Besmetting nertsen versterkt roep onderzoek luchtvervuiling’

Zondag werd bekend dat bij verschillende nertsen van fokkers in Beek en Donk en Milheeze het coronavirus is vastgesteld. De omgeving van de nertsenbedrijven is uit voorzorg afgesloten. Er worden onder meer lucht- en stofmonsters genomen in de omgeving. Verschillende partijen riepen eerder op om onderzoek te doen naar het verband tussen luchtkwaliteit en corona. onder meer GGD’s en het RIVM gaven aan een dergelijk onderzoek te willen doen.

Voorzichtig zijn

“De kans op besmetting door het coronavirus is groter van mens op mens dan van dier op mens”, duidt Van de Sande. Hij waarschuwt wel om voorzichtig te zijn. “Zeker de mensen die werken in de nertsenhouderij moeten goed oppassen. Er zijn namelijk steeds meer aanwijzingen dat de hoeveelheid besmet materiaal waarmee je in contact komt, de ernst van de ziekteverschijnselen bepaalt.” (ANP)