Beste idee voor AI in de zorg levert 10 duizend euro op

Hoe kan artificial intelligence (AI) positieve impact hebben op de zorgtransitie in Nederland? De inzender van het beste idee hierover krijgt 10.000 euro te besteden. De prijsvraag is uitgeschreven door Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de Patiëntenfederatie, de Nederlandse AI Coalitie en het ministerie van VWS.

De vier samenwerkende partijen geloven dat artificial intelligence kan bijdragen aan oplossingen voor de grote uitdagingen waar de zorgsector voor staat. De technologie kan ook helpen de doelen te realiseren die staan in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de bijbehorende programma’s WoZo (Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen), TAZ (Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn) en GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord).

Doelen

“De bijdrage kan onder meer tot uiting komen in het zorgproces, de toegankelijkheid van de zorg maar ook in het verbeteren van de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg”, schrijven ZN, de Patiëntenfederatie, de Nederlandse AI Coalitie en VWS in de aankondiging van hun gezamenlijke prijsvraag.

NL AI Congres

Iedereen die een voorstel of project heeft dat aan de criteria voldoet, kan dat tot 31 maart 2023 insturen. Op 12 april 2023 wordt tijdens het NL AI Congres van de Nederlandse AI Coalitie bekendgemaakt wie de winnaar is. Die ontvangt 10.000 euro voor de verdere ontwikkeling van de oplossing.