Bestuurder De Bresser zwaait af bij Pieter van Foreest

Bestuursvoorzitter Diny de Bresser legt begin 2021 haar werk als voorzitter van de raad van bestuur van zorgorganisatie Pieter van Foreest in Delft neer om met pensioen te gaan. Zij maakt haar beslissing vroegtijdig bekend om de raad van toezicht voldoende tijd te geven om een opvolger te zoeken.

De raad van toezicht en het managementteam ‘met waardering en respect’ kennis genomen van het besluit van De Bresser. “Wanneer Diny de Bresser begin volgend jaar afscheid neemt heeft zij zes jaar lang op uitstekende wijze en met veel draagvlak Pieter van Foreest leiding gegeven”, reageer voorzitter Hans Oosters van de raad van toezicht. “Er zijn de afgelopen jaren grote stappen gezet in de kwaliteit van de zorg en continuïteit van de organisatie.” Daarmee is er volgens Oosters een ‘stevige basis voor de toekomst’.

Juiste zorg

De Bresser is 43 jaar werkzaam geweest in de zorg, waarvan de afgelopen vijf en half jaar als bestuurder van Pieter van Foreest. Mede op grond van deze lange ervaring is ze sinds 2019 lid van de commissie expertisecentra langdurige zorg van het ministerie van VWS. Tot haar vertrek blijft zij zich samen met bestuurder Petra de Jongh inzetten voor de organisatie en datgene waar de organisatie voor staat: de juiste zorg op het juiste moment.