Bestuurder Flevoziekenhuis stapt over naar Dijklander

Edo Schubert is per 1 mei benoemd als lid van de raad van bestuur van het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Hij volgt in deze rol interim bestuurder Jules de Vet op.

Intensivist Schubert (1972) is op dit moment lid van de raad van bestuur bij het Flevoziekenhuis in Almere. Naast zijn werk als medisch specialist vervulde hij jarenlang de rol van voorzitter van de medische staf. Ook was hij medisch manager van de ambulancedienst van de GGD Flevoland.

Waardevol

Voorzitter Piet Batenburg van de raad van commissarissen rekent er op dat Schubert op grond van zijn “medisch inhoudelijke kennis, bestuurlijke ervaring – als stafvoorzitter èn ziekenhuisbestuurder – een zeer waardevolle bijdrage gaat leveren aan het realiseren van de strategische doelen van het ziekenhuis.”

Compleet

Schubert wil zich in zijn nieuwe rol in het bijzonder sterk maken voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, samenwerking en de medisch specialistische opleidingen. Met zijn benoeming is de driehoofdige raad van bestuur, die verder bestaat uit voorzitter Jeroen Muller en Ymke Fokma, compleet.