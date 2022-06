Bestuurder GGzE wint Planetree Lifetime Achievement Award

Joep Verbugt, bestuursvoorzitter van GGzE Eindhoven, is op de Internationale Planetree Conferentie onderscheiden met de Lifetime Achievement Award. Die ontvangt hij ‘voor zijn uitzonderlijke betrokkenheid bij Planetree en de moed en visie die hij toonde door in 2009 als eerste Nederlandse ggz-organisatie Planetree te integreren in de strategie van GGzE in Eindhoven’.

Dat meldt Planetree op 31 mei. Joep Verbugt is bestuursvoorzitter van Planetree Nederland en bestuurslid van Planetree International. Volgens Planetree durfde de bestuurder van GGzE kritisch te kijken naar de verbeterpunten binnen zijn eigen organisatie en vanuit zijn eigen overtuiging mensgerichte zorg als kern van alles te omarmen.

Mensgerichte zorg

In 2014 ontving GGzE als eerste organisatie binnen de geestelijke gezondheidszorg in Europa de Planetree certificering voor excellente mensgerichte zorg. In 2018 ontving GGzE ook het gouden certificaat als bewijs voor het doorvoeren van mensgerichte zorg in alle facetten. In 2021 werd de derde certificering afgerond.

Stichting Planetree Nederland is een non-profit organisatie die zich er sterk voor maakt dat zorg als goede zorg ervaren wordt door de cliënt en zijn of haar naasten. Planetree adviseert en begeleidt zorgorganisaties om dit in strategie en praktijk te realiseren.