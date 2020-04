Bestuurder Hazekamp na ziekte weg bij Pantein

Bestuurslid Ton Hazekamp vertrekt op 1 mei 2020 bij Pantein. ‘Dat hebben Hazekamp en de raad van toezicht in goed overleg besloten’, zo laat de organisatie weten.

“Hazekamp heeft zich vanwege zijn gezondheid een tijd niet kunnen inzetten voor Pantein. Pantein heeft in die tijd een intensieve periode doorgemaakt. Beide partijen zijn van mening dat een terugkeer na een ziekteperiode en de uitdagingen die er in de zorg en dus voor Pantein zijn, geen gunstige omstandigheden zijn voor beiden. Daarom treedt de heer Hazekamp per 1 mei 2020 uit dienst bij Pantein”, aldus de organisatie.

De Pantein Zorggroep bestaat uit onder meer het Maasziekenhuis in Beugen, Thuiszorg Pantein en Zorgcentra Pantein.