Bestuurder Het Laar maakt overstap naar SDW

Bestuurder Ingrid van Huijkelom van Het Laar neemt deze zomer afscheid van de woonzorgorganisatie in Tilburg om aan de slag te gaan als bestuurder bij SDW in Roosendaal. Ze wordt bij Het Laar op interim-basis opgevolgd door Nelleke Vogel.

Van Huijkelom heeft negen jaar leiding gegeven aan Het Laar. In een persbericht laat Het Laar weten dat ze “een mooie, en in alle opzichten gezonde, eigentijdse woonzorgorganisatie voor ouderen achterlaat”. Eén van de laatste projecten waaraan zij werkte is de uitbreiding van Het Laar met een nieuwe woonzorglocatie die gepland staat voor 2021.

Overdracht

Interimmer Vogel is op 25 mei gestart om samen met Van Huijkelom te werken aan een ‘warme overdracht’. Vogel heeft ruime bestuurlijke ervaring in de ouderenzorg en was recentelijk nog bestuurder van Zonnehuisgroep Amstelland. De raad van toezicht is inmiddels gestart met de wervings- en selectieprocedure van de definitief aan te stellen nieuwe bestuurder.