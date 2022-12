Bestuurder Kentalis stapt “in goed overleg” op

Volgens een bericht op de website van Kentalis, een zorgaanbieder die slechthorende, dove of doofblinde mensen helpt, heeft Beuving de afgelopen drie jaar “met grote inzet gewerkt aan de veranderagenda die er lag bij haar binnenkomst”. Zo zijn er strategische uitgangspunten bepaald. Ook heeft Kentalis de financiën beter op orde en is “een gezamenlijke taal ontstaan vanuit de strategische agenda en goed werkgeverschap”.

Kentalis raad van toezicht

Jos Aartsen, voorzitter van de raad van toezicht, is lovend over Beuving: “Wij kijken terug op een periode waarin onder sturing van de raad van bestuur door de organisatie heel veel is bereikt. De raad van toezicht heeft respect voor de bevlogenheid en gezamenlijke inzet waarmee Sandra en Oscar een goede basis hebben gelegd voor de toekomst van Koninklijke Kentalis. Nu deze goede stappen voor de toekomst zijn gezet, heeft Sandra in gesprekken met de raad van toezicht aangegeven dat dit voor haar een mooi moment is om het stokje over te geven en afscheid te nemen van Kentalis. Sandra zal de komende periode haar werkzaamheden als lid van de raad van bestuur blijven uitvoeren en zorgen voor een zorgvuldige overdracht.”

Bestuurder Kentalis

Oscar Dekker, voorzitter van de raad van bestuur, bedankt Beuving voor de samenwerking: “Samen hebben we belangrijke stappen kunnen zetten voor onze leerlingen en cliënten vanuit deze mooie organisatie.”

Sandra Beuving

In het bericht op de website zegt Beuving dat ze trots is “op de ontwikkeling die Kentalis de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Er is enorm hard gewerkt aan goed onderwijs en goede zorg voor leerlingen en cliënten. De koers voor de komende jaren is bepaald. Dit is voor mij een mooi moment om afscheid te nemen van deze bevlogen organisatie. Ik wens de collega’s mooie stappen in de verdere ontwikkeling van Kentalis.” ​​​​​