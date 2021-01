Bestuurder Medisch Spectrum Twente onthutst over rellen

Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede werd zondagavond opgeschrikt door relschoppers die het ziekenhuis aanvielen. Ziekenhuisbestuurder Jan den Boon heeft er geen goed woord voor over. “Ik vind het verschrikkelijk.”

Zondagavond ontstonden er rellen in het centrum van Enschede, die zich later verplaatsten naar het ziekenhuis. Het hoofd van dienst van het MST moest contact opnemen met de politie. De sfeer was intimiderend.

Dienstwissel

Bestuursvoorzitter Sophia de Rooij vertelde vanmorgen aan het NOS Radio 1 journaal dat er geen veilige sfeer was in het ziekenhuis. Medewerkers durfden niet naar binnen of naar buiten voor de wissel van avond- naar nachtdienst. Nadat de politie verzekerde dat het veilig was, kon de wisseling doorgang vinden.

Verschrikkelijk

“Het is vreselijk”, zegt Den Boon tegen Tubantia. “We hebben het allemaal moeilijk. Ik begrijp ook dat mensen onlustgevoelens hebben. Maar die te uiten door van alles kapot te maken en ons te belagen, daar heb ik geen begrip voor. Alleen als we samen verantwoordelijkheid nemen, komen we uit deze crisis.”

Welkom

Hij denkt niet dat er opzettelijk gekozen is voor het ziekenhuis. Eerder dat er willekeurig gekozen is voor dit doelwit, zoals dezelfde avond ook winkels in het centrum van Enschede het moesten ontgelden. Een gewonde relschopper is volgens Den Boon nog altijd welkom voor behandeling in het ziekenhuis. “We maken op die manier geen onderscheid tussen mensen.”

Extra beveiliging

Wel neemt het ziekenhuis extra maatregelen om zo’n tweede avond te voorkomen. Er worden extra beveiligers ingezet en het personeel krijgt uitgelegd wat het ziekenhuis doet om voor een veilige omgeving te zorgen.