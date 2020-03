Bestuurder na driekwart jaar weer weg bij Dijklander

Jasme Leenaars stopt per 30 maart als bestuurder van het Dijklander Ziekenhuis. Ze doet dit om persoonlijke redenen, zo laat de organisatie weten.

Leenaars is pas sinds juli 2019 als bestuurder bij het ziekenhuis werkzaam. Ze wordt tijdelijk opgevolgd door Jules de Vet. Hij zal zich als bestuurder ad interim bezighouden met financiën, ICT, vastgoed, snijdende specialismen en de kliniek. De Vet was eerder onder meer interim-bestuurder in het IJssellandziekenhuis.