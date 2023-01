Bestuurder ouderenzorgaanbieder Sint Jacob kondigt vertrek aan

Irma Krieg, bestuurder zorg & revalidatie bij Stichting Sint Jacob in Haarlem, heeft haar vertrek aangekondigd. Ze legt haar functie per 1 juli 2023 neer.

“Na bijna 6 jaar binnen Sint Jacob en 25 jaar in leidinggevende posities in diverse organisaties te hebben gewerkt, gaat zij haar loopbaan een andere wending geven”, zo laat de raad van toezicht weten. “De raad van toezicht dankt Irma Krieg voor alles wat is gerealiseerd onder haar leiding, in de samenwerking in de collegiale raad van bestuur, met het managementteam en alle medewerkers van Sint Jacob en wenst haar veel succes toe in haar volgende stap.”