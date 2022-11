Bestuursvoorzitter Stephan Valk vertrekt bij Parnassia Groep

Na dertien jaar voorzitterschap van de raad van bestuur van Parnassia Groep vertrekt Stephan Valk. Hij gaat op zoek naar een baan “met een betere balans tussen werk en privé”. Valk zit al twintig jaar in het bestuur van de grootste ggz-instelling van Nederland.

Valk vertrekt medio 2023, meldt Parnassia Groep. De raad van commissarissen respecteert zijn besluit en is begonnen met de werving van een nieuwe bestuursvoorzitter. De raad verwacht dat proces voor de zomer volgend jaar af te ronden. Na de overdracht krijgt Valk een onbekende andere functie binnen de organisatie.

Zware functie

“Het voorzitterschap van Parnassia Groep is een verantwoordelijke en zware functie”, zegt Valk in een toelichting op zijn besluit. “Ik ben toe aan een volgende stap met meer evenwicht tussen werk en privé. Het is tijd om ook aandacht voor andere zaken te hebben.”

Valk: “De integratie van de onderdelen die Parnassia Groep hebben gevormd, zijn gerealiseerd. We zijn de zware covid-periode samen doorgekomen én er ligt een goed plan voor de komende jaren. Veel van deze doelen en wensen zijn ook opgenomen in het IZA. Dat geeft een duidelijke richting voor de komende jaren.”

Raad van bestuur

Onlangs trad Elnathan Prinsen toe tot de raad van bestuur. Sjoerd van Breda is een bestuurder die er al enkele jaren zit. Daarom vindt Valk het “een goed moment om de functie over te dragen”.