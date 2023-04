Bestuursvoorzitter Tergooi MC stapt over naar accountancykantoor

Brink-Daamen is vijftien jaar in de ziekenhuissector actief geweest, waarvan ze vijf jaar aan het roer stond bij Tergooi MC. In die periode is de samenwerking met de regionale zorgpartners uitgebouwd. Ook is onder haar leiding een nieuw ziekenhuis gebouwd en de organisatiestructuur aangepast om de samenwerking in de nieuwe locatie goed te laten verlopen. Binnenkort verhuizen de locaties Blaricum en Hilversum naar het nieuwe ziekenhuis.

Nieuw leiderschap

Rik van Terwisga, voorzitter raad van toezicht van Tergooi MC, stelt dat Brink-Daamen een nieuwe vorm van leiderschap heeft geïntroduceerd. “Zij heeft het ziekenhuis, met medebestuurder Wolter Odding, succesvol door een uitermate belangrijke periode geloodst. De nieuwbouw is natuurlijk het meest zichtbare resultaat van de afgelopen jaren. Maar daarnaast zijn er belangrijke stappen gezet om in nauwe samenwerking met de regio zorg dichter bij de patiënten te brengen. Janneke laat een gezonde, toekomstgerichte organisatie achter met een open en betrokken cultuur.”

Avontuur

“Natuurlijk was de nieuwbouw een heel belangrijke opgave van de afgelopen jaren”, laat de vertrekkend bestuursvoorzitter weten in een reactie. “Dat we dit samen hebben kunnen realiseren, in deze tijd met uitdagingen als corona en krapte op de arbeidsmarkt, vind ik een prestatie van formaat. Volgende maand gaan we daadwerkelijk verhuizen. Daar kijken we allemaal naar uit. Voor mij is dit een mooi moment om aan een nieuw avontuur te beginnen.”

Brink-Daamen vertrekt per 1 juli. De raad van toezicht gaat op zoek naar een opvolger.