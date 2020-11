Bestuursvoorzitter Van Vliet verlaat ViVa! Zorggroep

Van Vliet laat weten: “Het was een groot voorrecht om de afgelopen drie jaar bij ViVa! Zorggroep bestuurder te mogen zijn; een organisatie waar medewerkers zich dag in dag uit maximaal inzetten om de beste zorg aan de cliënten te leveren. Ik ben trots op wat we met elkaar hebben bereikt en wens de organisatie en alle medewerkers veel succes met de plannen in de toekomst.”

ViVa! Zorggroep is een zorgaanbieder in Midden- en Zuid-Kennemerland. Zij biedt (ouderen)zorg, zowel bij cliënten thuis als in de wijk, in diverse woonzorgcentra en in verpleeghuizen in deze regio en via de Jeugdgezondheidszorg en Centrum voor Jeugd en Gezin.