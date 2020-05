Bestuurswisseling bij CONRISQ GROEP

Per 1 mei is Hans Hendrikx toegetreden tot de Raad van Bestuur van de Conrisq Groep. Hij vult de zorginhoudelijke portefeuille in.

Hendrikx vervangt Julichska Venmans, die per 1 mei haar taken als bestuurder heeft beëindigd vanwege haar pensioen. Venmans was ruim 30 jaar verbonden aan de Conrisq Groep of de daartoe behorende instellingen/organisaties. In 2009 stond zij aan de basis van de Conrisq Groep, als bestuurder van de Ottho Gerhard Heldringstichting die destijds fuseerde met de Rooyse Wissel. Sindsdien zijn ook Bijzonder Jeugdwerk, Pactum, Pact18, Rubicon en Vincent van Gogh bij de groep aangesloten.

Hans Hendrikx is psychiater en was afgelopen 8 jaar was hij Geneesheer Directeur en lid van het Bestuursteam van Vincent van Gogh.

De Raad van Toezicht heeft kenbaar gemaakt het bestuur van de CONRISQ Groep te willen versterken met een derde bestuurder. De werving daarvoor vindt momenteel plaats.