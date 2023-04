Betaaltitel NZa: ‘Stap in de goede richting’  

Dit schreven zij afgelopen week in een advies aan VWS. Daarnaast wordt integrale zorg aan thuiswonende ouderen via regelgeving een verplichtende opdracht voor zorgaanbieders in de regio’s.

‘Goed nieuws’

Rian van de Schoot, directeur leren, innoveren en onderzoeken bij Vilans, reageert op een eerder geplaatst stuk op Skipr. Volgens Van de Schoot is de komst van een betaaltitel goed nieuws: “Op dit moment hebben zorgaanbieders niet altijd dezelfde belangen, waardoor samenwerking soms moeizaam van de grond komt. Terwijl we steeds meer noodzaak zien tot samenwerking tussen zorgverleners en aanbieders en het daadwerkelijk organiseren van zorg rondom de kwetsbare cliënt.”

De cliënt

Volgens Van de Schoot is een effect het allerbelangrijkst als het gaat om een betaaltitel: “De cliënt zal merken dat de zorg echt integraal wordt geleverd en niet meer vanuit allerlei verschillende eilandjes. De zorg wordt meer persoonsgericht. Het speelt meer in op wat de cliënt individueel nodig heeft.”

Overwegend positief

Van de Schoot is positief maar ook nog lichtelijk sceptisch: “Vooralsnog is dit met één kamerbrief en één betaaltitel nog niet bereikt. Het hangt realistisch gezien van veel factoren af, met name hoe de sector zelf die domeinoversteigende samenwerking oppakt. Maar het is zeker een stap in de goede richting.”