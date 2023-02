Betere ondersteuning met minder personeel door zorg op afstand

Mensen met een verstandelijk beperking kunnen veel baat hebben bij ondersteuning op afstand die 24 uur per dag beschikbaar is. Dat blijkt uit onderzoek van Miriam Zaagsma.

Zaagsma onderzocht het gebruik van DigiContact bij zorgorganisatie Philadelphia. Via DigiContact krijgen cliënten ondersteuning van hun begeleiders via hun computer, tablet of telefoon. Hierdoor doen begeleiders minder huisbezoeken, hoeven zij minder te reizen en blijft er meer tijd over voor cliënten die het contact aan huis nodig hebben. Volgens Zaagsma kan deze ondersteuning waardevol zijn omdat het iets anders biedt dan reguliere ondersteuning. “Omdat mensen kunnen inbellen wanneer ze dat nodig vinden, kan het een positieve impact hebben op hun functioneren en hoe ze zich voelen.”

Bredere doelgroep

Zaagsma onderzocht deze manier van ondersteuning bij mensen met een verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. Zaagsma: “Cliënten kunnen inbellen wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld bij opkomende emoties of stress. Het contact kan helpen voorkomen dat stress verder oploopt en negatieve gevolgen heeft. Ook willen mensen soms gewoon even met iemand praten en geven begeleiders antwoord op praktische vragen over gezondheid, huishoudelijke taken en openbaar vervoer.” Volgens Zaagsma blijft het wel belangrijk om individueel te kijken of DigiContact geschikt is.

Han van Esch, bestuurder van Philadelphia Zorg, ziet dat DigiContact ook bruikbaar kan zijn voor andere mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben. “DigiContact lijkt niet alleen inzetbaar bij mensen met verstandelijke beperkingen die zelfstandig wonen, maar ook bij mensen die in een woonvoorziening wonen, voor mensen met GGZ-problematiek of ouderen.”