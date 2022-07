‘Betere ouderenzorg: meer vertrouwen in professional, minder administratieve last’

Beroepsorganisaties LHV, V&VN en Verenso zijn kritisch op het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) van minister Conny Helder. De organisaties missen de concrete uitwerking die verandering in de praktijk brengt, schrijven ze in een brief aan de minister.

“(Wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde zijn de verbindende schakels in de ouderenzorg”, schrijven de drie beroepsorganisaties in hun brief aan de minister. Ze vragen vooral aandacht voor de meest kwetsbare ouderen. Er is een hoog ziekteverzuim, een hoge werkdruk en niet iedereen kan de zorg krijgen die nodig is. Dat zorgt nu al voor schrijnende situaties, zeggen de organisaties. Mensen met dementie moeten bijvoorbeeld te lang wachten op opname in het verpleeghuis. Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en specialisten ouderengeneeskunde zitten nu al regelmatig met hun handen in het haar omdat er geen oplossingen en voorzieningen zijn voor hun patiënten.

Toezegging

“We verwachten dat de zorgbehoefte van ouderen de komende jaren verder gaat toenemen”, staat in de brief. Enkel met de toezegging dat er voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden, kunnen we ons als beroepsverenigingen verbinden aan het WOZO-programma.” LHV, V&VN en Verenso willen meewerken aan het programma, maar geven aan scherp te letten op die randvoorwaarden. “Als je de ouderenzorg écht wilt veranderen, begin je bij de behoefte van (kwetsbare) ouderen en de manier waarop professionals hieraan tegemoet kunnen komen. Zorg voor tijd en ruimte voor de professionals, vul randvoorwaarden in om te kunnen werken en wees zorgvuldig en realistisch in wat je kunt verwachten. Heb aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving die vaker en langer thuis blijven wonen en de professionals die voor hen moeten zorgen.”

Guus Jasper

“Het is belangrijk dat we als professionals voldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan onze ouderen”, zegt bestuurder Guus Jasper van de LHV. “Op dit moment staat die tijd al enorm onder druk, maar in de toekomst is de verwachting dat het aantal ouderen met zorgvragen alleen maar verder toeneemt”.

Bianca Buurman

Bianca Buurman, voorzitter van V&VN vult aan: “Ga uit van het vertrouwen in de professional en beperk administratieve lasten. Hier wordt al lang over gesproken, maar professionals merken op dit moment alleen maar een toename.”

Jacqueline de Groot

“Multidisciplinair samenwerken is cruciaal om er ook in de toekomst te kunnen staan voor onze kwetsbare ouderen; zorg daarom voor bekostiging voor de verschillende vormen van samenwerking rondom de cliënt”, benoemt voorzitter van Verenso Jacqueline de Groot.