Betere samenwerking nodig voor jeugdzorg in Almere

Daarnaast blijkt ook dat betrokken organisaties beter moeten samenwerken en alle goede projecten rond jeugdzorg gebundeld moeten worden, meldt Omroep Flevoland.

Slechte samenwerking

In 2021 hadden onderzoekers al geconcludeerd dat de jeugdzorg in Almere niet optimaal was. Dit lag toen vooral aan het onvoldoende bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van kinderen. Daarnaast was er slechte samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders.

Rol van de gemeente

Het is van belang dat Almere een visie gaat opstellen. Dan weten alle partners waar de gemeente heen wilt met de jeugdzorg en wat Almere belangrijk vindt voor de jeugd, aldus de Rekenkamer. Om dit te behalen is het belangrijk dat er genoeg deskundigheid binnen de gemeentelijke organisatie blijft.

Ook kan de gemeente een rol spelen in het contact tussen de partners. Zo kunnen de verschillende partijen om de tafel gaan zitten en bespreken wat wel of niet werkt.

Hoge kosten

De kosten voor de jeugdzorg in Almere is een van de grote problemen. In de afgelopen vier jaar gaf de gemeente 313 miljoen euro uit. Er wordt verwacht dat zij 104 miljoen euro uit zullen geven in 2023. Ook hierbij is samenwerking van belang.

Binnenkort zal de gemeenteraad in gesprek gaan over het rapport van de Rekenkamer.